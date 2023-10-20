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عربي-دولي
هذه هي مهمّة حاملة الطائرات الاميركية وزميلاتها
Lebanon 24
20-10-2023
|
22:54
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كتب جورج شاهين في "الجمهورية": منذ اللحظة الأولى لعملية "طوفان الأقصى" كانت حاملة الطائرات الاميركية "جيرالد فورد" الأقرب الى حوض البحر المتوسط فدخلته، ومعها طرحت الأسئلة عن مهمتها. ولمّا تم تعزيز قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة بطائرات "إيه - 10" الاستراتيجية كَبرت الهواجس. ولمّا أطلّت الصواريخ البالستية والمسيرات من اليمن وجاء التصدي لها، جاء موعد الاجوبة عليها. بات واضحاً انّ الترسانة البحرية والجوية الاميركية التي نقلت الى هذه المناطق قد بدأت بتنفيذ المهمات الموكلة إليها في انتظار معرفة ما سيكون عليه الوضع اذا نشرت واشنطن وحدات برية في اسرائيل او في اي منطقة اخرى على مساحة المواجهة المفتوحة على شتى الاحتمالات. فالمعلومات الاستخبارية تتحدث عن أكثر من احتمال، وهي في معظمها تُحاكي حرباً واسعة في المنطقة.
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وختاماً، يبدو للمراقبين انّ ما يحاك للمنطقة والعالم سيكون مظهرا غير مسبوق لم تعرفه من قبل. ومن الطبيعي عندها ان تصدق التوقعات التي تتحدث عن تغيير وجه المنطقة فتصغر معها المواجهات المحدودة على هذا المحور او ذاك. وكل ذلك قد يكون بات على قاب قوسين او ادنى من أن نعيشه، ما لم تنجح الديبلوماسية الدولية في تظهير ما يمكن ان يؤدي الى وقف عمل الآلة العسكرية التدميرية في غزة وتجنيب لبنان والمنطقة حرباً سيسجّل تاريخ الطلقة الاولى منها ولا تعرف ما ستكون عليه نتائجها.
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