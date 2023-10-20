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عربي-دولي

قصفٌ استهدف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.. هل يتم فتحه اليوم؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 22:07
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ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، انه تم تسجيل إطلاق مكثف للقذائف بالقرب من معبر رفح من ناحية قطاع غزة.

وكان مصدر أمني مصري، قد كشف أمس الجمعة، أنه تم خلال الليل إزالة كتل خرسانية كانت قد أقيمت على الجانب المصري من معبر رفح بعد قصف إسرائيلي للمعبر من جانبه الفلسطيني.
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ورجحت مصادر أميركية، أمس الجمعة، فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة اليوم السبت.(سكاي نيوز)


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