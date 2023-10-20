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نتنياهو يؤكد: لن نتخلى عن المحتجزين لدى "حماس"

Lebanon 24
20-10-2023 | 23:16
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مواصلة الجهود لتحرير جميع المحتجزين لدى حركة "حماس".

وقال نتنياهو: "لن نتخلى عن جهود تحرير جميع المحتجزين"، مضيفا: "في الوقت نفسه سنواصل القتال حتى النصر".
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وأظهر استطلاع رأي في صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الجمعة أن ما يصل إلى 80 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة حماس الكاسح في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

واعترف رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعا بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي.

وأفاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الشريك في ائتلاف حكومة نتنياهو أيضا إن قيادة الحكومة والقيادة الأمنية فشلتا في حماية إسرائيل، لكن رئيس الوزراء نفسه لم يصدر بيانا واضحا بعد يعلن فيه مسؤوليته.

وحتى من بين ناخبي حزب الليكود الحاكم المنتمي إليه نتنياهو، قال 69 في المئة إن على رئيس الوزراء تقبل المسؤولية.

وأظهر المسح أن نتنياهو متأخر كثيرا خلف وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو رئيس حزب المعارضة المنتمي إلى الوسط، والذي انضم إلى حكومة وحدة الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)


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