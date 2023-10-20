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عربي-دولي
بمشاركة الآلاف.. تظاهرات في نيويورك تطالب بوقف الحرب في غزة
Lebanon 24
20-10-2023
|
23:20
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أغلق الآلاف من المتظاهرين شوارع في نيويورك، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وطالب المتظاهرون بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ومنعت شرطة نيويورك المتظاهرين من الوصول إلى "تايمز سكوير".
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وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بحماية مواطنيها.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الجمعة: "تحدث الرئيس جو بايدن هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأكد الرئيس مجددا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بحماية مواطنيها، مع التأكيد على أهمية العمل بما يتوافق مع قانون الحرب ليشمل حماية المدنيين في غزة العالقين في الصراع الذي بدأته حماس".
وأضاف البيان: "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء متابعة الزيارة التي قام بها الرئيس إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك خطط لبدء نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر".(سكاي نيوز)
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