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بعد الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانية.. كتائب القسام تنشر فيديو لعملية إطلاق الرهينتين الأميركيتين

Lebanon 24
20-10-2023 | 23:27
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قامت وكالة "رويترز" بنشر صورة للرهينتين الأميركيتين اللتين أفرجت عنهما حركة "حماس" أمس الجمعة، وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

ولاحقا أظهر مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، عملية الإفراج عن الأسيرتين الأميركيتين.
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وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابةً لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته (...) هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن أسيرتين أميركيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.

وقال بايدن في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين احتجزتهما حماس أسيرتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف أنهما "عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

وتحدث الجمعة مع المرأتين اللتين احتجزتهما حماس أسيرتين في 7 أكتوبر خلال هجومها على إسرائيل.

وخلال المحادثة، وعدهما بايدن بالحصول على "المساعدة الضرورية من حكومة الولايات المتحدة"، بحسب البيت الأبيض.(العربية)



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