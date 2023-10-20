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عربي-دولي
بن سلمان يؤكد رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين بغزة
Lebanon 24
20-10-2023
|
23:33
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.
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وشدد ولي العهد السعودي خلال اتصال تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً آخر، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
وأكد بن سلمان ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.(العربية)
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