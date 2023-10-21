بسبب هجوم بروكسل.. وزير العدل البلجيكي يعلن استقالته

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قدم وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من الحكومة مساء أمس الجمعة، بعد 4 أيام على هجوم نفذه متطرف تونسي مقيم بشكل غير قانوني في بروكسل، وأدى إلى مقتل سويديَّين.وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي، أنه علم أمس الجمعة أن تونس طلبت في آب 2022 تسليم منفّذ الهجوم عبد السلام لسود، ولم تعالج النيابة العامة في بروكسل الطلب الذي تلقته.وأوضح كويكنبورن أن "القاضي المختص لم يستجب لطلب التسليم هذا ولم تتم معالجة الملف".وأكد أنه "خطأ فردي جسيم وخطأ غير مقبول، تداعياته وخيمة"، قائلاً إنه "يتحمل المسؤولية بالاستقالة". وأضاف "أنا لا أبحث عن أي عذر. أعتبر أنه من واجبي أن أفعل ذلك. هذه المعلومات الجديدة الآتية من النيابة العامة تطالني في الصميم، لأنني فعلت كل ما في وسعي لتحسين نظامنا القضائي".وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم مساء الاثنين الماضي بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024، قتل عبد السلام لسود مشجّعَين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل أن يفرّ على دراجة نارية.وأعلنت بروكسل الثلاثاء مقتل الجاني المفترض، البالغ 45 عاماً برصاص الشرطة في مقهى في حيّ شيربيك في بروكسل.(العربية)