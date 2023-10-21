صور من الفضاء لمعبر رفح.. هكذا يبدو من الجانبين المصري والفلسطيني

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قامت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية بنشر صور من الفضاء لمعبر رفح الذي يفصل بين مصر وغزة، حيث تنتظر أكثر من 200 شاحنة مساعدات في الجانب المصري الدخول إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.وفي الجانب المصري من المعبر، يظهر في الصور طابور طويل من شاحنات المساعدات، المصرية والأجنبية، بانتظار قرار الدخول إلى غزة.