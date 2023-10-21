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عربي-دولي

صور من الفضاء لمعبر رفح.. هكذا يبدو من الجانبين المصري والفلسطيني

Lebanon 24
21-10-2023 | 01:07
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قامت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية بنشر صور من الفضاء لمعبر رفح الذي يفصل بين مصر وغزة، حيث تنتظر أكثر من 200 شاحنة مساعدات في الجانب المصري الدخول إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.
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وفي الجانب المصري من المعبر، يظهر في الصور طابور طويل من شاحنات المساعدات، المصرية والأجنبية، بانتظار قرار الدخول إلى غزة.
 
 
 
أما في الجانب الفلسطيني فتظهر فقط منشآت المعبر، بعد إصلاح الطرق التي تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين.

وأغلق معبر رفح بعد فترة وجيزة من بدء إسرائيل قصف غزة، على خلفية هجوم حركة حماس المفاجئ في 7 تشرين الأول ، ويحول الخلاف حول شروط توصيل المساعدات دون إعادة فتحه.(سكاي نيوز)


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