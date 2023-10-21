إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة عدد من الدول العربية.. ماذا جرى؟

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن إسرائيل حذرت مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في قطاع غزة.

وقالت إن إعلانا أصدره مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية دعا جميع الإسرائيليين في مصر والأردن إلى المغادرة "بأسرع ما يمكن".

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وبخصوص المغرب، دعا الإعلان الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري.



كما أوصى الإعلان بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما في ذلك: تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وأيضا تجنب السفر إلى دول منها ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.