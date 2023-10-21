إسرائيل "مصرّة" على الهجوم البري.. إطلاق الرهينتين لن يعطل خططها

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أكد مسؤولون إسرائيليون بارزون أن إطلاق حركة حماس سراح رهينتين أميركيتين، لن يؤثر على الهجوم البري المرتقب على قطاع غزة.وقال المسؤولون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إطلاق سراح رهينتين أميركيتين "لن يعطل خطط إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في غزة".وتأتي هذه التأكيدات، في الوقت الذي كشفت فيه وكالة أنباء "بلومبرغ" أن إسرائيل تواجه ضغوطا أميركية وأوروبية غير معلنة، لتأخير خطة الهجوم البري في غزة، أملا في عقد صفقة لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس.واليوم السبت تراجع البيت الأبيض عن تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن، مفاده أن إسرائيل يجب أن تؤجل هجومها البري المتوقع في غزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.وأعلنت حركة حماس، مساء أمس الجمعة، إطلاق سراح أميركيتين محتجزتين لديها، لـ"دواع إنسانية".(سكاي نيوز)