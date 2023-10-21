Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل "مصرّة" على الهجوم البري.. إطلاق الرهينتين لن يعطل خططها

Lebanon 24
21-10-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1120827-638334814166971844.png
Doc-P-1120827-638334814166971844.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤولون إسرائيليون بارزون أن إطلاق حركة حماس سراح رهينتين أميركيتين، لن يؤثر على الهجوم البري المرتقب على قطاع غزة.

وقال المسؤولون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إطلاق سراح رهينتين أميركيتين "لن يعطل خطط إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في غزة".
Advertisement

وتأتي هذه التأكيدات، في الوقت الذي كشفت فيه وكالة أنباء "بلومبرغ" أن إسرائيل تواجه ضغوطا أميركية وأوروبية غير معلنة، لتأخير خطة الهجوم البري في غزة، أملا في عقد صفقة لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس.

واليوم السبت تراجع البيت الأبيض عن تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن، مفاده أن إسرائيل يجب أن تؤجل هجومها البري المتوقع في غزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأعلنت حركة حماس، مساء أمس الجمعة، إطلاق سراح أميركيتين محتجزتين لديها، لـ"دواع إنسانية".(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-10-21
05:30 | 2023-10-21
05:22 | 2023-10-21
04:53 | 2023-10-21
04:39 | 2023-10-21
04:31 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24