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عربي-دولي

واشنطن مُستعدة للحوار مع موسكو حول هذه القضية

Lebanon 24
21-10-2023 | 03:57
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أعلنت السفارة الأميركية في موسكو، بأن واشنطن أعلنت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس استعدادها لاستئناف المفاوضات حول صياغة اتفاقيات جديدة في مجال الحد من التسلح.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت"، عن مصدر في السفارة قوله: "نحن على استعداد للدخول في هذه المناقشات".
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وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة انتهكت كثيرا أحكام معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية. على سبيل المثال في شباط من هذا العام، أعلنت واشنطن، في انتهاك لمعاهدة ستارت الجديدة، أن منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة غير قادرة على حمل أسلحة نووية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الربيع الماضي، أنها لن تنقل المعلومات حول الرؤوس الحربية المنشورة وحاملاتها إلى الجانب الروسي.

وفي 21 شباط، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية إن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، مؤكدا على أن البلاد لم تنسحب من المعاهدة.(روسيا اليوم)


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