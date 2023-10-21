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عربي-دولي

إسرائيل "تعتزم إنهاء كافة الروابط" مع غزة بعد الحرب

Lebanon 24
21-10-2023 | 04:02
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قال مسؤولون إن إسرائيل تخطط لقطع العلاقات مع قطاع غزة بشكل تام، عندما تنقضي حربها مع حركة حماس، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لعملية برية محتملة، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
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وفي التعليقات الأكثر وضوحا حتى الآن على استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، قال وزير الدفاع، يوآف غالانت، للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، الجمعة، إن بلاده "لن تتحمل بعد الآن المسؤولية عن تكاليف المعيشة في قطاع غزة"، وذلك بمجرد انتهاء الحرب.

وأضاف أن الصراع، الذي قال إن فصوله "ستجري على ثلاث مراحل"، سيخلق "واقعا أمنيا جديدا" للمواطنين الإسرائيليين.

وتقصف القوات الإسرائيلية غزة منذ أن شن مسلحو حركة حماس، المصنفة إرهابية، الهجوم الأكثر دموية على أراضي البلاد قبل أسبوعين تقريبًا.

لكن في حين أوضح المسؤولون أنهم يعتزمون "القضاء" على حركة حماس، فإنهم لم يقدموا تفاصيل عن خططهم للمنطقة بعد الحرب.

وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، لكن حتى خلال الحروب السابقة مع حماس وبعض الفصائل المسلحة الأخرى، استمرت إسرائيل في توفير بعض الكهرباء للقطاع، كما أنها كانت تسمح لعدد محدود من سكان غزة بولوج البلاد للعمل، بالإضافة إلى دخول بعض البضائع.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان: "إسرائيل لن تكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بمنح سكان غزة فرص العمل. لقد قطعنا الحبل السري".

وأضاف المسؤول أن المعابر من غزة إلى إسرائيل التي كانت تعمل قبل الحرب، "لن يتم إعادة فتحها"، مؤكدا: "قضي الأمر".
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