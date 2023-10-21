بعد فتحه رسميا.. الكشف عن تفاصيل أول دفعة إغاثية إلى غزة

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بعد الإعلان رسميا عن فتح المعبر صباح اليوم السبت، كشف منسق قافلة المساعدات أمام معبر رفح محمد راجح، تفاصيل أول دفعة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة.وأشار راجح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى "تعليمات ليل الجمعة تفيد بإمكانية فتح المعبر في أي لحظة اليوم السبت"، موضحا أن "الأولوية لشاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية العاجلة".وتابع أنه "تم تجهيز شاحنتي أدوية من القافلة المصرية، بالإضافة إلى 18 شاحنة بمعرفة الهلال الأحمر المصري من المواد الإغاثية الدولية التي وصلت عبر مطار العريش".ونوّه راجح إلى أن "هذه الشاحنات كانت جاهزة ومنتظرة في مقدمة القافلة أمام المعبر منذ ليل الجمعة، وعندما قررت السلطات فتحه بدأت الدخول بالفعل، وبعد الانتهاء منها سننتظر التعليمات بشأن بقية الشاحنات والمساعدات الأخرى".وقال إنه "لم يتم إخطار المسؤولين عن المعبر بعدد الساعات المقرر أن يستمر فتحه فيها".وتتكون قافلة المساعدات أمام معبر رفح من حوالي 200 شاحنة، تحمل أغذية وعبوات مياه وملابس وأدوية، 120 شاحنة منها محملة بمساعدات من مصر والبقية من المواد الإغاثية الدولية.وصباح اليوم السبت، بث التليفزيون المصري لقطات توضح فتح المعبر، وبدء دخول شاحنات المساعدات الطبية والأدوية. (سكاي نيوز)