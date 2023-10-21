Advertisement

عربي-دولي

قمة القاهرة للسلام.. توافد زعماء الدول وهذا ما سيتم بحثه

Lebanon 24
21-10-2023 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1120845-638334855069917300.png
Doc-P-1120845-638334855069917300.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توافد عدد من زعماء الدول والمسؤولين إلى مصر، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد اليوم السبت في العاصمة الإدارية.

ومن بين الزعماء الذين وصلوا إلى مقر انعقاد القمة، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
Advertisement

وكان في استقبال الحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وستناقش قمة القاهرة للسلام الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.

وقالت مصادر دبلوماسية ومراقبون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك 3 أولويات رئيسية على أجندة القمة، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال "مُستدام" للمساعدات والإمدادات لقطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على مبدأ حل الدولتين.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-10-21
05:30 | 2023-10-21
05:22 | 2023-10-21
04:53 | 2023-10-21
04:31 | 2023-10-21
04:24 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24