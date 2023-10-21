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عربي-دولي
قمة القاهرة للسلام.. توافد زعماء الدول وهذا ما سيتم بحثه
Lebanon 24
21-10-2023
|
04:39
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توافد عدد من زعماء الدول والمسؤولين إلى مصر، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد اليوم السبت في العاصمة الإدارية.
ومن بين الزعماء الذين وصلوا إلى مقر انعقاد القمة، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
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وكان في استقبال الحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وستناقش قمة القاهرة للسلام الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.
وقالت مصادر دبلوماسية ومراقبون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك 3 أولويات رئيسية على أجندة القمة، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال "مُستدام" للمساعدات والإمدادات لقطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على مبدأ حل الدولتين.(سكاي نيوز)
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