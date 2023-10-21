انطلاق قمة القاهرة للسلام.. وتشديد على وقف الكارثة الإنسانية في غزة

انطلقت فعاليات "قمة القاهرة للسلام" بمشاركة دولية واسعة، لبحث خفض التصعيد بين "إسرائيل" والفلسطينيين وسبل تفعيل عملية السلام وإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

الرئيس المصري

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وفي افتتاح القمة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وقال: "أؤكد للعالم أن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب مصر ونجدد رفضنا لتهجير الفلسطينين إلى الأراضي المصرية".

وأضاف: "مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة، وحل القضية الفلسطينية ليس بالتهجير إنما بالعدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير"، مطالباً بوضع "خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام"، معتبراً أن "خارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية".

العاهل الأردني

بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كلمته خلال القمة، ضرورة العمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة التي تجر المنطقة للهاوية.



وقال إنه لا يمكن القبول بسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة وما يحدث جريمة حرب، لافتا الى أن حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان ويستدعي المحاسبة.



وطالب الحضور بتبني موقف موحد يدين الاعتداء على المدنيين، والإيصال المستدام للمساعدات الإنسانية، مشدداً على أن التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن السكوت عليها.

ملك البحرين

من جهته، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة انه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن " تطورات الأحداث في غزة تؤكد الحاجة الملحة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة".

ورأى أنه يجب توفير الحماية للمدنيين من انعكاسات الحرب وإطلاق جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، مضيفاً: "نؤكد رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده".

رئيس جنوب إفريقيا

الى ذلك، قال رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا: "نرفض تماما مقتل المدنيين والحصار المفروض على غزة ومحاولات التهجير القسري، ونطلب فتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة"، داعيا الأمم المتحدة لبدء المفاوضات لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع: "نحث كل الأطراف على وقف العنف، وكل الدول على وقف تقديم الأسلحة للجانبين"، محذراً من توسع رقعة الحرب خارج الحدود الفلسطينية".

الرئيس الفلسطيني

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده تواجه عدوانا إسرائيليا موجها ضد المدنيين في غزة، ونحذر من تداعيات سياسة تهجير الفلسطينيين.



ورأى أن دوامة العنف تتجدد باستمرار بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين. وأضاف أن "حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني معروف هو الحل للأزمة الراهنة". واختتم كلمته بالقول: "لن نرحل وسنبقى في أرضنا".

الأمين العام للأمم المتحدة

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأكد في كلمته خلال القمة، أن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية، مشددا على أنه "يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات".

وأردف: نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

رئيس المجلس الأوروبي

كما دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى "حفظ حقوق الإنسان خصوصا الأطفال والالتزام بالقانون الإنساني"، لافتا الى انه "يجب حشد كل الجهود للتوسط في هذا الصراع وفعل ما يمكننا لحماية المدنيين".

وقال: "نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن ضمن إطار القانون الدولي، كذلك نؤكد حرصنا على دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة الوصول الى لحل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية".

ولي عهد الكويت

رأى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بدوره، أن "الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي"، كما دعا لوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية، وقال: "نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني".

رئيس قبرص وموريتانيا

كذلك قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس أنه يجب ألا يتوسع الصراع إلى الدول المجاورة، ويجب التعامل وفقا لحدود وقواعد مشتركة لحل هذه الأزمة فى الأراضي الفلسطينية، فيما اعتبر رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني أن استمرار التصعيد ينذر بتفاقم الوضع، ويجب التحرك لإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات".

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

توازياً، قدّم محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الشكر لمصر على دعوتها لقمة القاهرة للسلام، قائلا:" أوجه الشكر إلى الرئيس السيسي ودولة مصر على المبادرة الشجاعة للدعوة لعقد هذا المؤتمر للسلام".



وأكد المنفى رفضه تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف مخطط إسرئيل باجتياح القطاع، ولحماية المدنيين في غزة.

رئيس الحكومة العراقية

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن الشعب الفلسطيني يتعرّض لعملية إبادة جماعية، مؤكداً أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفاً: "نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم، ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة.

الأمين العام للجامعة العربية

وفي كلمته خلال القمة، شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أنه يجب على المجتمع الدولي التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الإسرائيلي الوحشي، وفتح ممر آمن لإيصال المساعدات لكامل سكان غزة.

وأكد أنه يجب تفادي الانجراف نحو حرب إقليمية، ولدينا خشية كبرى من الانجراف نحو صراع ديني وتوسع رقعة المواجهة.

وزير الخارجية السعودي

من جهته، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في كلمته: "نرفض استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي، وكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ونأمل في تحرك دولي حاسم ينهي الصراع ويحقق الاستقرار للمنطقة"، مطالباً "بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي".

رئيس الإمارات

كذلك رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في كلمته أن الأولوية القصوى والعاجلة خلال المرحلة الحالية لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لمواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، في ظل الوضع الإنساني الخطير في القطاع.

وقال إن دولة الإمارات تواصل تكثيف جهودها منذ اندلاع الصراع سواء من خلال الاتصالات الثنائية، أو التحرك داخل مجلس الأمن الدولي من أجل احتواء الموقف وتأكيد رفض استهداف جميع المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم وتوفير الدعم الإنساني دون عوائق.