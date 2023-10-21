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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص.. وهؤلاء هم المنفذون

Lebanon 24
21-10-2023 | 06:00
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أفاد موقع "واينت" العبري، بوقوع انفجار ليل الجمعة - السبت قرب السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا في قبرص.

وأشار الموقع إلى أن المنفذين من أصول سورية، لكن الحادث لم يسبب أي إصابات.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام القبرصية، فقد ألقي القبض على شخص واحد، واحتجز ثلاثة آخرون لاستجوابهم للاشتباه في ضلوعهم في الانفجار.
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ووصل عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، وأشارت التقارير الإعلامية القبرصية إلى أنه يشتبه في أن الحادث نتج عن قنبلة محلية الصنع. (روسيا اليوم)
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