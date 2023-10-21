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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شمال قطاع غزة للتوجه جنوبا
Lebanon 24
21-10-2023
|
06:30
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دعا الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، سكان شمال قطاع غزة للتوجه جنوبا، وذلك عقب دخول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن 700 ألف فلسطيني قد تم إجلاؤهم بالفعل من شمال قطاع غزة إلى الجزء الجنوبي، ولكن لا يزال هناك حوالي 350 ألفا في الشمال".
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وقال المسؤول وفق ما نقل موقع واينت، إنه "لا يوجد نقص في المياه في قطاع غزة وهناك ما يكفي من الغذاء للأسابيع المقبلة، إلى جانب إمدادات الأدوية القادمة".
وأضاف: "لا توجد أزمة إنسانية في غزة.. بالتأكيد هناك مصاعب، والعديد ممن بقوا في الشمال انتقلوا من منازلهم إلى مئات الملاجئ التي تم إنشاؤها. حماس تواصل العمل بهدف إبقاء السكان في الشمال".
وقال: "تم إخلاء 10 من أصل 20 مستشفى، ونحن على اتصال مع المديرين الذين سيتم نقلهم جميعا جنوبا. مستشفى الشفاء يرفض الإخلاء، وهناك بالفعل 30 ألفا من سكان غزة حوله".
ودعا الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الجنرال دانيال هاغاري في التحديث اليومي مجددا سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء إلى الجزء الجنوبي من القطاع، فيما قال المتحدث للإعلام العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تكثيف الضربات في منطقة شمال القطاع.
ولفت ادرعي إلى أنه بتوجيهات من المستوى السياسي نقل عبر معبر رفح الغذاء والدواء والمياه. لكن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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