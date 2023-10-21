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رئيس وزراء باكستان الأسبق يعود إلى الوطن من المنفى الطوعي

Lebanon 24
21-10-2023 | 10:30
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أفادت قناة Geo TV التلفزيونية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، قرر العودة إلى بلاده بعد إنهاء أربع سنوات من المنفى الاختياري في لندن.

وقالت القناة الباكستانية: "سيعود رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف إلى البلاد بعد أن أنهى أربع سنوات من المنفى الاختياري".
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وذكرت القناة، أن نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، سيعود إلى باكستان يوم السبت. وقبل وصوله إلى البلاد، توجه فريق قانوني إلى المحكمة العليا في إسلام آباد وطلب الكفالة لمنع اعتقاله عند عودته.

تم القبض على شريف وأفراد عائلته في تموز 2018 بعد أن تم نشر ما يسمى بملف بنما. وتمت إدانتهم بتهم الفساد المتعلقة باستثمار أموال غير معلنة في مصنع العزيزة للصلب الواقع في المملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد شريف وأنصاره أن القضية ذات دوافع سياسية. وحكمت محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد على شريف بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 2.5 مليون دولار. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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