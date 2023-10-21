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عربي-دولي

منذ 7 تشرين الاول.. "حصيلة مفجعة" لضحايا فلسطين في غزة والضفة

Lebanon 24
21-10-2023 | 09:00
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي، الذي بدأ يوم 7 تشرين الاول، ارتفع إلى 4173 شخصا على الأقل.

وذكرت وزارة الصحة، في تحديثها اليومي لضحايا القصف الإسرائيلي: "عدد الضحايا منذ بداية العام الجاري بلغ 4473 شخصا".
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وأشارت إلى أن "نحو 70 بالمئة من الضحايا في قطاع غزة من الأطفال والسيدات والمسنين".

أما عدد الإصابات الكلي، فتقول الوزارة إنه ارتفع إلى 15400 إصابة، من بينها 14 ألف إصابة في قطاع غزة.

كما سجلت وزارة الصحة نحو 250 حالة اعتداء على القطاع الصحي.

وطالت هذه الاعتداءات المنشآت الصحية ومركبات الإسعاف والكوادر الصحية. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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