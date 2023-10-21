Advertisement

عربي-دولي

بعد الإفراج عن أميركيتين.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

Lebanon 24
21-10-2023 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1120919-638334957970459554.jpg
Doc-P-1120919-638334957970459554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم السبت، مقتل 307 عناصر في صفوفه، وكشف عن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال هاغاري  إن الجيش أبلغ حتى الآن عائلات 210 مختطفين، بأن أقاربهم "محتجزون حاليًا في قطاع غزة".
Advertisement
 
 
وأوضح المتحدث أن العدد "ليس نهائيا"، إذ لا يزال الجيش يحقق في معلومات جديدة بشأن المفقودين، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
 
 
واضاف: "هدفنا هو إعادة المختطفين إلى ديارهم"، مشيرا الى أن "أكثر من خمس صواريخ أطلقت من غزة يوم أمس سقطت في أراضيها، ما أسفر عن مقتل سكانها".

ودعا مجددا سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء إلى الجزء الجنوبي منه. 

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الإفراج عن متحجزتين أميركيتين، لدواع إنسانية بمساع قطرية.

وقالت "كتائب القسام" إن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2023-10-21
12:00 | 2023-10-21
11:45 | 2023-10-21
11:30 | 2023-10-21
11:00 | 2023-10-21
10:56 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24