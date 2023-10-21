بعد الإفراج عن أميركيتين.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم السبت، مقتل 307 عناصر في صفوفه، وكشف عن عدد الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.



وقال هاغاري إن الجيش أبلغ حتى الآن عائلات 210 مختطفين، بأن أقاربهم "محتجزون حاليًا في قطاع غزة".

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وأوضح المتحدث أن العدد "ليس نهائيا"، إذ لا يزال الجيش يحقق في معلومات جديدة بشأن المفقودين، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

واضاف: "هدفنا هو إعادة المختطفين إلى ديارهم"، مشيرا الى أن "أكثر من خمس صواريخ أطلقت من غزة يوم أمس سقطت في أراضيها، ما أسفر عن مقتل سكانها".



ودعا مجددا سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء إلى الجزء الجنوبي منه.



وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الإفراج عن متحجزتين أميركيتين، لدواع إنسانية بمساع قطرية.



وقالت "كتائب القسام" إن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة". (روسيا اليوم)