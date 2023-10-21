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إسرائيل تكشف عدد النازحين إلى جنوب غزة

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:30
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كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، السبت، عدد النازحين من مدينة غزة ومحيطها إلى الجنوب، مع استمرار القصف الجوي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله إن ما يقرب من 700 ألف فلسطيني انتقلوا الآن إلى الجزء الجنوبي من غزة.
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وأضاف: "لكن ما يزال هناك 350 ألف شخص في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين المحيطة بها".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف منذ أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل يوم 7 تشرين الاول. 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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