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عربي-دولي

الإمارات تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:48
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أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، أن الإمارات تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام".
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وأضاف: "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".
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