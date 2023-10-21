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عربي-دولي

الصحة الفلسطينية: استبعاد الوقود من المساعدات الإنسانية يبقي أرواح المصابين بخطر

Lebanon 24
21-10-2023 | 11:00
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اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن استبعاد الوقود من المساعدات الإنسانية التي دخلت اليوم عبر معبر رفح، سيبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر.

ورحب سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بتصريح صحفي، بكل جهد تبذله جميع الأطراف لتقديم الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الكارثي بسبب العدوان المتواصل لليوم الخامس عشر.
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وأكد معروف أن قافلة المساعدات التي دخلت اليوم وقوامها 20 شاحنة منها شاحنات محملة بالمياه والمعلبات وبعض شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية، حيث كان يدخل القطاع يوميا أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات.

وقال المتحدث إن هذه القافلة وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا كما وكيفا، سيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية بالنسبة لعمل كافة القطاعات الخدماتية لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.

وأكد أن فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الإحتياجات الحياتية، بات ضرورة ملحة وعاجلة جدا لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وسرعة الإستجابة للأولويات التي حددتها الجهات الخدماتية في القطاع وفي مقدمتها الوقود اللازم للتشغيل. (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
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