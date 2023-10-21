منشور إسرائيلي يحذر سكان شمال وادي غزة.. هذا ما فيه

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حذر منشور إسرائيلي سكان شمال وادي غزة من أن كل من اختار البقاء يمكن تحديده على أنه "إرهابي".وقبلها أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحركة "حماس" في غزة من بينها منصات إطلاق صواريخ. وأضاف أن الضرر الناجم عن إحدى الغارات في منطقة قريبة من كنيسة الروم لم يكن متعمدا، مشيراً إلى أن حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في مناطق مأهولة بالسكان.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 352 شهيداً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الشهداء في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا". وأضافت أن "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين". (العربية)