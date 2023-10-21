"يديعوت أحرونوت": قدرات حماس الاستخباراتية تفاجئ إسرائيل

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وترجح التقديرات الإسرائيلية أن جهاز الاستخبارات لحماس تتطور على نحو لافت منذ عقد من الزمن على الأقل، حيث نشط بجمع المعلومات الاستخباراتية عن انتشار ونشاط الجيش الإسرائيلي وقواعده العسكرية بالجنوب، وعلى طول السياج الأمني مع القطاع.



هذه القدرات والتفوق الاستخباراتي لحماس، استعرضه تحقيق موسع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في ملحق الصحيفة "7 أيام" في نهاية الأسبوع، في تحقيق مشترك أعدّه كلّ من: الصحفي الاستقصائي والمختص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، رونين بيرغمان، والصحفي المختص بالشؤون العسكرية والأمنية إيتاي إيلناي.



وكشف التحقيق الاستقصائي عن حجم المعلومات التي حصل عليها المسلحون في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وتمحورت حول مقار منشآت سرية للجيش الإسرائيلي في "غلاف غزة"، بما في ذلك القاعدة السرية "يركون- 8200" بالجنوب.



وحسب التحقيق، وظّفت حماس المعلومات الاستخباراتية من أجل المناورات العسكرية التي نفّذتها بقطاع غزة وعلى طول السياج الأمني مع "غلاف غزة"، واعتمدت على خداع وتضليل المخابرات الإسرائيلية على مختلف أذرعها التي أخفقت في اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بقوات النخب التابعة لكتائب القسام ورصدها وتعقبها.



وكشفت كتائب القسام السرية وحدة "سييرت متكال" في قطاع غزة، إذ تسلل عناصر الوحدة إلى خان يونس في تشرين الثاني 2018، بيد أنهم كُشفوا واشتُبك معهم وأُوقع قتلى وجرحى بصفوفهم، وأخفقت العلمية التي وصفت إسرائيليا بـ"الغامضة". وتمكنت استخبارات حماس من تفكيك "شيفرة" الأجهزة اللاسلكية التي كانت بحوزة عناصر وحدة "سييرت متكال"، ما مكنها من جمع معلومات استخباراتية عن كل المقار العسكرية للجيش، وكشف الثغرات في السياج ومنظومة الإنذارات الإلكترونية على طول السياج الأمني. كتبت الجزيرة: "أتت معركة طوفان الأقصى لتفاجئ الاحتلال الإسرائيلي بالقدرة الاستخباراتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة المحاصر، وكشف الإخفاق التراكمي للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في التحذير ومنع الهجوم المفاجئ لمسلحي القسام على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، وأُسّس وطُوّر جهاز الاستخبارات والترسانة العسكرية لحماس بعيدا عن الرصد الإسرائيلي.وترجح التقديرات الإسرائيلية أن جهاز الاستخبارات لحماس تتطور على نحو لافت منذ عقد من الزمن على الأقل، حيث نشط بجمع المعلومات الاستخباراتية عن انتشار ونشاط الجيش الإسرائيلي وقواعده العسكرية بالجنوب، وعلى طول السياج الأمني مع القطاع.هذه القدرات والتفوق الاستخباراتي لحماس، استعرضه تحقيق موسع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في ملحق الصحيفة "7 أيام" في نهاية الأسبوع، في تحقيق مشترك أعدّه كلّ من: الصحفي الاستقصائي والمختص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، رونين بيرغمان، والصحفي المختص بالشؤون العسكرية والأمنية إيتاي إيلناي.وكشف التحقيق الاستقصائي عن حجم المعلومات التي حصل عليها المسلحون في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وتمحورت حول مقار منشآت سرية للجيش الإسرائيلي في "غلاف غزة"، بما في ذلك القاعدة السرية "يركون- 8200" بالجنوب.وحسب التحقيق، وظّفت حماس المعلومات الاستخباراتية من أجل المناورات العسكرية التي نفّذتها بقطاع غزة وعلى طول السياج الأمني مع "غلاف غزة"، واعتمدت على خداع وتضليل المخابرات الإسرائيلية على مختلف أذرعها التي أخفقت في اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بقوات النخب التابعة لكتائب القسام ورصدها وتعقبها.وكشفت كتائب القسام السرية وحدة "سييرت متكال" في قطاع غزة، إذ تسلل عناصر الوحدة إلى خان يونس في تشرين الثاني 2018، بيد أنهم كُشفوا واشتُبك معهم وأُوقع قتلى وجرحى بصفوفهم، وأخفقت العلمية التي وصفت إسرائيليا بـ"الغامضة". وتمكنت استخبارات حماس من تفكيك "شيفرة" الأجهزة اللاسلكية التي كانت بحوزة عناصر وحدة "سييرت متكال"، ما مكنها من جمع معلومات استخباراتية عن كل المقار العسكرية للجيش، وكشف الثغرات في السياج ومنظومة الإنذارات الإلكترونية على طول السياج الأمني.

أبرز المعلومات التي جمعتها حماس منذ عملية "سييرت متكال" في 2018 التي أُخفقت وأُبطلت من كتائب القسام، تتعلق بـ القاعدة "يركون- 8200″، التي تعرف -يضا باسم "وحدة الإنذار الوطني"، وهي تتمتع بقدرات هائلة، لكنهم في القاعدة أخفقوا في التوصل إلى الخطة الأكثر فتكا لأعضاء حماس.



في صباح يوم 7 تشرين الأول 2023، وصل "الفريق 17" من وحدة النخب التابعة لحماس إلى القاعدة العسكرية "يركون- 8200″، وكان الفريق مؤلفا من 10 مسلحين، تسللوا وتوغلوا على متن 5 دراجات نارية في عمق الجنوب بعيدا عن السياج المخترق، واقتحموا القاعدة العسكرية.



في المقطع الذي وثّق الهجوم بـ"كاميرا" لأحد المسلحين، سُجّلت عملية التسلل والاقتحام، حيث اتضح مدى عمق جمعهم للاستخبارات. يعرف المسلحون بالضبط كيفية العثور على القاعدة السرية من بين قواعد عدة في المنطقة، ثم التنقل في الأحراش المحاذية والوصول بالضبط إلى البوابة الخلفية للقاعدة، وهي فارغة بلا حراسة، حيث تم تفجيرها، واقتحامها وفتح النار على الجنود.



وعرف المسلحون من حماس كيف يصلون إلى مكتب قائد وحدة "فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي، وأطلقوا 3 رشقات نارية على الباب على ارتفاع محدد، وكأنهم يعرفون هيكل الغرفة، ويعرفون مكان جلوس القائد، وعرفوا كذلك كيفية إطلاق النار على باب جانبي في غرفة نوم القائد. من الواضح أنه بالهجوم على قاعدة "فرقة غزة"، كان لدى المسلحين معلومات استخباراتية دقيقة للغاية.



محاولات وضع اليد على أسرار قاعدة 8200 وضرب "الجنرال" في فرقة غزة ليست الدليل الوحيد على جمع حماس الاستخباري الدقيق استعدادا لمعركة "طوفان الأقصى"، حيث عُثر على كتيب قصير باللغة العربية بالقرب من سياج مستوطنة "مفالسيم"، يشرح من خلالها التعليمات والأوامر لمهاجمة المستوطنة.

وحسب الكتيب، فإن الفرقة المركزية التي كانت تنوي اقتحام ومهاجمة مستوطنة "مفالسيم"، ضمت 11 مسلحا، مكونة من قائد وفرقتين تتألف كل منهما من 5 مسلحين. وضمت القوة، إلى جانب القائد، 3 من "مقتحمي السياج" وقصّاص أثر وقناص.

وكان هدف القوة، حسب الأمر، هو "الاقتراب من بوابة أبو صفية في السياج الحدودي"، التي كان من المفترض أن تُخترق قبل الموعد المحدد. ومن هناك صدرت تعليمات للقوة بالتقدم نحو الزاوية الجنوبية الغربية للسياج المحيط بالمستوطنة، وهي أقرب نقطة لقطاع غزة.

وأظهر الكتيب المزيد من المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها حماس، حيث ورد أنه وجد سيارتين أو 3 سيارات جيب عسكرية إضافية في الموقع الذي حصل على وصف "النقطة 16″، و6 دبابات أخرى تتمركز في المنطقة المجاورة، 3 منها في كيبوتس "نير عام"، بما في ذلك الصور الجوية للمنطقة.





