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عربي-دولي
في العراق.. طائرة مُسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الأميركيّة
Lebanon 24
21-10-2023
|
12:42
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استهدفت عناصر مسلحة في العراق، السبت، قاعدة "عين الأسد" الأميركية غربي العراق بطائرة مسيرة.
وأوضح بيان نشرته جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة وأصابت أهدافها بشكل مباشر.
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ومع احتدام المواجهات بين إسرائيل وحماس، المندلعة منذ نحو أسبوعين وارتفاع كلفتها الإنسانية، يتزايد القلق من اتساع رقعة الصراع لبلدان أخرى مثل لبنان وسوريا والعراق، وبما قد يقود لإشعال المنطقة برمتها.
والخميس، قال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" إن الجيش الأميركي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح الأربعاء، واعترض طائرتين مسيرتين قبل أن تصلا لهدفهما.
وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبه في تنفيذها الهجوم، وفقاً لـ"رويترز".
وجاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسباً لهجمات من جماعات تدعمها إيران، في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.
وكان البيت الأبيض قال الاثنين الماضي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا الجهود المبذولة لمنع توسع الصراع في غزة.
وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
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