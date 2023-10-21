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عربي-دولي

"حماس" تعلن عن أمرٍ مهم بشأن "الأسرى الإسرائيليين".. خبرٌ يسرد التفاصيل

Lebanon 24
21-10-2023 | 12:49
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كشفت حركة حماس أنها لن تناقش مصير المحتجزين لديها من الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحافي: "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل العسكريين، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة" على حد وصفه.
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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في وقت سابق، السبت، أن أحدث المعلومات تشير إلى أن عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر بلغ 210 شخصا، بينهم عدد من العسكريين.

وأطلقت حماس، الجمعة، سراح رهينتين أميركيتين لـ"أسباب إنسانية" بعد جهود قطرية وهما جوديث وابنتها ناتالي رعنان.

وردت إسرائيل على أزمة الرهائن والهجوم الذي نفذه مسلحون من حماس في السابع من تشرين الأول، بشن غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وقالت إنها ستعمل على تحرير المحتجزين مع القضاء على حماس.
 
وتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في مقتل 1400 إسرائيلي.

وحشدت إسرائيل دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع، ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة حيث تقول إن حماس تتحصن هناك.

وتقول إسرائيل أيضا إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

ومن بين المحتجزين نساء وأطفال وشيوخ ومواطنون من دول أخرى تعمل على إطلاق سراحهم، إلى جانب بعض الجنود الإسرائيليين.
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