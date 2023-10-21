24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حماس" تعلن عن أمرٍ مهم بشأن "الأسرى الإسرائيليين".. خبرٌ يسرد التفاصيل
Lebanon 24
21-10-2023
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت حركة حماس أنها لن تناقش مصير المحتجزين لديها من الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة.
وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحافي: "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل العسكريين، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة" على حد وصفه.
Advertisement
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في وقت سابق، السبت، أن أحدث المعلومات تشير إلى أن عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر بلغ 210 شخصا، بينهم عدد من العسكريين.
وأطلقت حماس، الجمعة، سراح رهينتين أميركيتين لـ"أسباب إنسانية" بعد جهود قطرية وهما جوديث وابنتها ناتالي رعنان.
وردت إسرائيل على أزمة الرهائن والهجوم الذي نفذه مسلحون من حماس في السابع من تشرين الأول، بشن غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وقالت إنها ستعمل على تحرير المحتجزين مع القضاء على حماس.
وتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في مقتل 1400 إسرائيلي.
وحشدت إسرائيل دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع، ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة حيث تقول إن حماس تتحصن هناك.
وتقول إسرائيل أيضا إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
ومن بين المحتجزين نساء وأطفال وشيوخ ومواطنون من دول أخرى تعمل على إطلاق سراحهم، إلى جانب بعض الجنود الإسرائيليين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
01:45 | 2023-10-21
21/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
11:25 | 2023-10-21
21/10/2023 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
01:30 | 2023-10-21
21/10/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
01:53 | 2023-10-21
21/10/2023 01:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
09:54 | 2023-10-21
21/10/2023 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:20 | 2023-10-21
الناطق باسم "كتائب القسام": إسرائيل ترفض استلام محتجزتين قررنا إطلاق سراحهما
15:17 | 2023-10-21
بايدن: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا في معبر رفح
14:53 | 2023-10-21
من الجيش الإسرائيليّ.. رسالة تحسمُ أمر "الهجوم البري" ضدّ غزة!
14:40 | 2023-10-21
اعتباراً من الليلة.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة!
14:26 | 2023-10-21
مأساة تطالُ نائباً أميركياً بسبب قصفٍ في غزّة.. من خسرَ هناك؟
14:02 | 2023-10-21
بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة.. تحذير عالي اللهجة من بلينكن!
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
21/10/2023 22:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
21/10/2023 22:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
21/10/2023 22:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24