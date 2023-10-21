بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة.. تحذير عالي اللهجة من بلينكن!

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حثّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، العائد من جولة في الشرق الأوسط في بيان "جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر"، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى إلى قطاع غزة انطلاقا من مصر.وشدد على أن "فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات نتج من مشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة ومن اتفاق توصل إليه الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التاريخية الأخيرة لإسرائيل" الأربعاء.كما حذّر بلينكن قائلاً: "كنا واضحين، على حماس ألا تتدخل في مسألة تقديم مساعدة حيوية. إن السكان المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن إرهاب حماس الفظيع ولا ينبغي أن يعانوا جراء أفعالها الشنيعة".