مأساة تطالُ نائباً أميركياً بسبب قصفٍ في غزّة.. من خسرَ هناك؟

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وأضاف عماش وهو أول عضو أميركي من أصل فلسطيني في الكونغرس على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أكدت الآن أن العديد من أقاربي قتلوا في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة، حيث كانوا يحتمون، عندما تم تدمير جزء من المجمع نتيجة غارة جوية إسرائيلية".وأكمل قائلا: "لقد عانى المجتمع المسيحي الفلسطيني كثيرا، عائلتنا تتألم بشدة، فليحفظ الله جميع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعانون، مهما كان دينهم أو عقيدتهم".وكنيسة القديس برفيريوس هي أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي تقع بجانب مسجد في البلدة القديمة في غزة القديمة، وقد بنيت فوق ضريح القديس برفيريوس، وهو ناسك وأسقف غزّي من القرن الخامس.وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الذي تعرّض مساء الثلاثاء لقصف أوقع وفقاً لسلطات حماس 471 قتيلاً.