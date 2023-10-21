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اعتباراً من الليلة.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة!

Lebanon 24
21-10-2023 | 14:40
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".
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وأضاف "سنكثف هجماتنا لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب وسنزيدها اعتبارا من اليوم"، كما كرر دعوته سكان غزة التوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم.

وأنهى مجلس الحرب الإسرائيلي، جلسة سرية عقدها في مقر قيادة الجيش في بئر السبع بالجنوب، وسط ترقب لبدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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