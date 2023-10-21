من الجيش الإسرائيليّ.. رسالة تحسمُ أمر "الهجوم البري" ضدّ غزة!

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، إنه سيتم الدخول إلى قطاع غزة، وسيخوض الجنود الإسرائيليون مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة لحركة "حماس".



وفي كلمة له أمام قادة "لواء جولاني" الإسرائيليّ، قال هاليفي: "غزة معقدة، غزة مكتظة، العدو يحضّر الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضّر له أيضاً. وترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع، كونوا جريئين بهذا التفكير. كونوا عازمين للغاية، وانقلوا الشعور بالثقة البالغة لجنودكم هذه الروح ستحقق النصر. مهنيتكم ستحدد النتيجة، أنا واثق بكم جدا، أنا فخور بكم جدًا، هذا فخر وهذه قوة وبهذه القوة ستنتصرون".

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