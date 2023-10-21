بايدن: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا في معبر رفح

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية دون أن تحول حركة حماس مسار هذه الإمدادات.



وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع "سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة".

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