Advertisement

عربي-دولي

بايدن: سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا في معبر رفح

Lebanon 24
21-10-2023 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1121049-638335236964616423.jpg
Doc-P-1121049-638335236964616423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية دون أن تحول حركة حماس مسار هذه الإمدادات.

وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع "سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:02 | 2023-10-21
16:59 | 2023-10-21
16:10 | 2023-10-21
16:00 | 2023-10-21
15:53 | 2023-10-21
15:20 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24