الناطق باسم "كتائب القسام": إسرائيل ترفض استلام محتجزتين قررنا إطلاق سراحهما

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، إن إسرائيل رفضت استلام محتجزتين قررت الحركة إطلاق سراحهما.



وفي بيانٍ مقتضب له، قال أبو عبيدة: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز التي تحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

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