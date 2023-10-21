عبر "دمية الدب".. هكذا ستقتحم إسرائيل قطاع غزّة!

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وفي وقتٍ سابق، اليوم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنه سيتم الدخول إلى قطاع غزة، وسيخوض الجنود الإسرائيليون مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة لحركة "حماس".



وفي كلمة له أمام قادة "لواء جولاني" الإسرائيليّ، قال هاليفي: "غزة معقدة، غزة مكتظة، العدو يحضّر الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضّر له أيضاً. وترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع، كونوا جريئين بهذا التفكير. كونوا عازمين للغاية، وانقلوا الشعور بالثقة البالغة لجنودكم هذه الروح ستحقق النصر. مهنيتكم ستحدد النتيجة، أنا واثق بكم جدا، أنا فخور بكم جدًا، هذا فخر وهذه قوة وبهذه القوة ستنتصرون". (سكاي نيوز عربية)

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الهجوم البري سيبدأ بدخول جرافات كاتربيلر D9R الجبارة الملقبة بـ"دوبي" والتي تعني "دمية الدب" الإسرائيلية إلى غزة، تليها موجات من دبابات "الميركافا".وتم تصميم جرافات كاتربيلر D9R لتحطيم الأسوار والتغلب على متاهة الشوارع الضيقة وشبكات الأنفاق الواسعة والأفخاخ المتفجرة ومواقع القناصة التي تنتظر القوات الإسرائيلية في حال دخلت غزة برياً.وبمجرد أن تقتحم "دمية الدب" طريقها إلى غزة، فإن دبابات ميركافا القتالية سوف تدخل خلفها، ليلحق بها فيما بعد قوات الجيش لتحقيق هدف إسرائيل المعلن من الهجوم وهو "القضاء على حركة حماس كليا".