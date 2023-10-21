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تحذير أممي من الوضع في غزة: "كارثي"!

Lebanon 24
21-10-2023 | 16:10
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حذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات "كارثيا"، مؤكدة أن المستشفيات "تضيق" بالجرحى وأن الأطفال "يموتون بوتيرة مقلقة".

وقالت الوكالات الخمس وبينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في بيان إن "الوضع الإنساني في غزة كان بائسا قبل العمليات العسكرية الأخيرة".
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ودعت المجتمع الدولي إلى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة.


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