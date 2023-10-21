نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أعلنته حركة "حماس" عن رفض إسرائيل إستقبال رهينتين لدى الحركة.

وفي بيانٍ له، وصف مكتب نتنياهو ما قالته "حماس" بـ"الدعاية الكاذبة"، وقال: "لن ننجر إلى تلك الدعاية التي تقوم بها حماس، وسنواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".

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وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري بإسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلن، السبت، أنّ إسرائيل رفضت استلام محتجزتين قررت الحركة إطلاق سراحهما.

وفي بيانٍ مقتضب له، قال أبو عبيدة: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز التي تحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".