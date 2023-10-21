Advertisement

عربي-دولي

في بيان لـ"أبو عبيدة".. نتنياهو يردّ على "حماس" بشأن إطلاق سراح رهينتين

Lebanon 24
21-10-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1121073-638335297054473850.jpeg
Doc-P-1121073-638335297054473850.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أعلنته حركة "حماس" عن رفض إسرائيل إستقبال رهينتين لدى الحركة.
 
وفي بيانٍ له، وصف مكتب نتنياهو ما قالته "حماس" بـ"الدعاية الكاذبة"، وقال: "لن ننجر إلى تلك الدعاية التي تقوم بها حماس، وسنواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم". 
Advertisement
 
وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري بإسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلن، السبت، أنّ إسرائيل رفضت استلام محتجزتين قررت الحركة إطلاق سراحهما.
 
وفي بيانٍ مقتضب له، قال أبو عبيدة: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز التي تحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:02 | 2023-10-21
16:10 | 2023-10-21
16:00 | 2023-10-21
15:53 | 2023-10-21
15:20 | 2023-10-21
15:17 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24