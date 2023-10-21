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عربي-دولي
أميركا تتخذ خطوة جديدة.. إرسال أنظمة دفاع جوي وقوات إضافية للشرق الأوسط
Lebanon 24
21-10-2023
|
23:50
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة دفاع جوي إضافية في الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة إنّ المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط رداً على الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.
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وفي السياق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".
وأضاف أوستن أنه "سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم".
وكانت فصائل مسلحة في العراق، أعلنت يوم السبت، استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق. وهذا الاستهداف هو الثاني للقاعدة خلال يومين، وسط أجواء التوتر التي تشهدها المنطقة.
ووصلت أقوى وأغلى حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، الإثنين الماضي، بعد أن أعلنت واشنطن نشرها في البحر المتوسط، في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.
وبعد وصول تلك الحاملة "جيرالد فورد"، تترقب المنطقة وصول حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور"، خلال الأسبوعين المقبلين.
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن انضمام "أيزنهاور" إلى "فورد" يعد بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها نشر حاملتين في المنطقة منذ آذار 2020، عندما أدت الهجمات الصاروخية التي استهدفت معسكر التاجي، وهي منشأة عسكرية عراقية شمال بغداد، إلى مقتل جنديين أميركيين وبريطاني واحد.
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