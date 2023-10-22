مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في نابلس

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في بلدة حوارة، وأطلقوا الرصاص صوب الأهالي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في مركبة على الشارع الرئيسي، تعود لأحد المواطنين من البلدة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 12 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس.

ولجأ عدد من النازحين إلى المقهى بعد أن دمرت منازلهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أيام.

ولا تزال طواقم الإنقاذ والمواطنين المدنيين تعمل على انتشال الضحايا من المكان المستهدف بالقصف. (سكاي نيوز)