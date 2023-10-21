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غارات ليليلة على غزة.. أكثر من 50 شهيداً وعشرات الاصابات (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2023 | 23:58
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سقط أكثر من 50 شهيداً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مساء السبت.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، جرّاء غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.


ووفق الوكالة فقد استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، وانتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.


كذلك، قتل 8 فلسطينيين في قصف استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي غرب رفح، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان.
 
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