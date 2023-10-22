Advertisement

عربي-دولي

بقوة 5.2 درجة.. هزات أرضية تضرب هذه المناطق

Lebanon 24
22-10-2023 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1121114-638335589383110746.jpg
Doc-P-1121114-638335589383110746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك بأن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك، يوم أمس السبت.



ووقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13.3 ألف نسمة، وكانت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات.
Advertisement

 
وأكدت الهيئة على عدم تلقيها أية أنباء، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

في ذات الوقت، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة في نيبال بالقرب من الحدود مع الهند.

ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال على بعد 65 كيلومترا غربي عاصمة نيبال، مدينة كاتماندو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.44 مليون نسمة. وكانت بؤرة الهزات على عمق 14 كيلومترات.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بسبب الزلزال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-10-22
07:42 | 2023-10-22
07:09 | 2023-10-22
07:08 | 2023-10-22
07:00 | 2023-10-22
06:55 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24