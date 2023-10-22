توعّد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بقطع "رأس الأفعى" وشن هجوم عسكري ضد إيران إذا انضم "حزب الله" إلى الحرب.

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وقال إن "الملالي الإيرانيين سوف يمحون من على وجه الأرض إذا هاجم حزب الله، إسرائيل"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أكد أن لبنان و"حزب الله" سيدفعان ثمنا باهظا مماثل لما ستدفعه حماس".وشدد على أن رسالة بلاده واضحة للغاية، ألا وهي ملاحقة رؤساء إيران أيضًا، وقال: "لدينا رسالة واضحة جدا لأعدائنا، إذ نقول لهم، انظروا إلى ما يحدث في غزة، سوف تحصلون على نفس المعاملة إذا هاجمتمونا.. سوف نقوم بمسحكم من على وجه الأرض".