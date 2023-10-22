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إسرائيل: سنواجه "حماس" فوق الأرض وتحتها!

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:11
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أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي، أن إسرائيل ستواجه حماس "فوق الأرض وتحتها".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في إشارة إلى التحضيرات للتوغل البري في غزة ونية إسرائيل استهداف الأنفاق.
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يأتي هذا في حين دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية، ووسط إعلان إسرائيل مرارا إلى تخطيطها إتمام اجتياح بري للقطاع.
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