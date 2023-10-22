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شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة عبر رفح

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:47
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نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن مصدر مصري اليوم الأحد أنه تم تجهيز 20 شاحنة من المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي.

وأضاف المصدر أن القائمين على القافلة ينتظرون قرار السلطات المصرية.
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معبر رفح

غزة

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