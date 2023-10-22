شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة عبر رفح

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن مصدر مصري اليوم الأحد أنه تم تجهيز 20 شاحنة من المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي.



وأضاف المصدر أن القائمين على القافلة ينتظرون قرار السلطات المصرية.