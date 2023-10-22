حالات خطيرة جداً.. إسرائيل تكشف حصيلة جديدة لمصابيها

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ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة. كذلك، تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حماس أسرت 203 أشخاص خلال التوغل وتم نقلهم إلى غزة.من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلى 4385، فيما أصيب 13561 شخصا.وتعد الحرب، التي دخلت يومها السادس عشر، الأحد، الأكثر دموية من بين 5 حروب في غزة بين الجانبين.