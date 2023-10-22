Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تأمر سكان غزة بالتحرك جنوبا أو تعتبرهم "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1121191-638335719239922669.jpg
Doc-P-1121191-638335719239922669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال سكان في غزة إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.

 وأضاف التحذير أن "من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية"، في إشارة إسرائيلية إلى حركة حماس.

 وحشدت إسرائيل قوات ومركبات مدرعة على الحدود مع القطاع، تمهيدا لاجتياح بري متوقع.

 وهذه ليست الأوامر الأولى من إسرائيل لسكان القطاع المحاصر، فقد أصدرت من قبل تحذيرات تأمرهم بالتوجه جنوبا.

 لكن الفلسطينيين يقولون إنهم لم يتلقوا من قبل جملة اعتبارهم متعاطفين مع "الإرهابيين" إذا لم يفعلوا ذلك.

 كما يؤكدون أن قطع الرحلة إلى جنوب القطاع أمر بالغ الخطورة، في ظل ضربات جوية لا تتوقف، ومع استهداف الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع أيضا بغارات جوية. (سكاي نيوز)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-10-22
12:00 | 2023-10-22
11:49 | 2023-10-22
11:37 | 2023-10-22
11:13 | 2023-10-22
10:35 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24