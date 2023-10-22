إسرائيل تأمر سكان غزة بالتحرك جنوبا أو تعتبرهم "منظمة إرهابية"

قال سكان في غزة إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأضاف التحذير أن "من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية"، في إشارة إسرائيلية إلى حركة حماس.

وحشدت إسرائيل قوات ومركبات مدرعة على الحدود مع القطاع، تمهيدا لاجتياح بري متوقع.

وهذه ليست الأوامر الأولى من إسرائيل لسكان القطاع المحاصر، فقد أصدرت من قبل تحذيرات تأمرهم بالتوجه جنوبا.

لكن الفلسطينيين يقولون إنهم لم يتلقوا من قبل جملة اعتبارهم متعاطفين مع "الإرهابيين" إذا لم يفعلوا ذلك.

كما يؤكدون أن قطع الرحلة إلى جنوب القطاع أمر بالغ الخطورة، في ظل ضربات جوية لا تتوقف، ومع استهداف الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع أيضا بغارات جوية. (سكاي نيوز)