"حماس" قصف تل أبيب.. والجيش الإسرائيلي يكثف هجماته

قصفت حركة "حماس" مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في غزة، صباح اليوم.



ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وعدد من بلدات محيط غزة وسماع دوي انفجارات فيها.



وفي المقابل، ذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يكثف هجماته على غزة، وسط توقعات متزايدة بشن هجوم بري.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الجيش الإسرائيلي كثف غاراته على مناطق حيوية في غزة، مثل المخابز والأسواق بهدف القتل ورفع عدد الضحايا". وفي المقابل، ذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يكثف هجماته على غزة، وسط توقعات متزايدة بشن هجوم بري.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الجيش الإسرائيلي كثف غاراته على مناطق حيوية في غزة، مثل المخابز والأسواق بهدف القتل ورفع عدد الضحايا".



وذكر الدفاع المدني في غزة أيضا أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف برج النصر، كما تم استهداف مسجد التوبة غربي مخيم جباليا.



تزامناً، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان غزة، قولهم إن "الجيش الإسرائيلي طلب منهم التحرك جنوبا أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك منظمة إرهابية إذا ظلوا في مكانهم".