صورة هتلر في ملعب أميركي تجبر ولاية على الاعتذار

قدمت ولاية ميشيغان الأميركية اعتذارها بعد عرض صورة للزعيم النازي أدولف هتلر على لوحة فيديو، خلال مسابقة ترفيهية سبقت مباراة كرة القدم محلية لجامعة الولاية.

والتقط الحضور صورة هتلر على اللوحة العملاقة في ملعب "سبارتان"، مع سؤال يسأل عن مكان ولادته، قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

وأثارت الصورة جدلا واسعا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

بيان من مات لارسون المدير الرياضي لولاية ميشيغان:

وأكدت جامعة ولاية ميشيغان أنها "ستتوقف عن الاعتماد على الطرف الثالث الذي جاءت منه الصورة، وستنفذ إجراءات فحص أقوى لجميع محتويات لوحة الفيديو من الآن فصاعدا".