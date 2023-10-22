Advertisement

عربي-دولي

كندا: إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1121196-638335725732489312.jpg
Doc-P-1121196-638335725732489312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع الوطني الكندية إن إسرائيل ليست المسؤولة عن قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "التحليل الذي أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل يشير بدرجة عالية من الثقة إلى أن إسرائيل لم تقصف المستشفى الأهلي في 17 تشرين الأول 2023".
Advertisement

وأشارت الوزارة إلى أن القصف نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق بطريق الخطأ من غزة.

وكانت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية قالت يوم الجمعة إن قصف المستشفى المعمداني لم يتم بضربة صاروخية إسرائيلية بل على الأرجح بسبب خطأ في إطلاق صاروخ فلسطيني.

وأوضحت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية أنه "لا يوجد ما يسمح لنا بالقول إنها ضربة إسرائيلية، لكن (السيناريو) الأرجح هو أنه صاروخ فلسطيني تعرض لأمر ما عند إطلاقه".

من جهته، قال مسؤول في المخابرات العسكرية الفرنسية: "إن طبيعة الانفجار والتواصل مع شركاء آخرين في مجال الاستخبارات تقودني إلى تأكيد عدم وجود أي دليل على أنها كانت ضربة إسرائيلية. الفرضية الأكثر ترجيحاً هي صاروخ فلسطيني انفجر بشحنة تبلغ حوالي 5 كيلوغرامات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-10-22
12:00 | 2023-10-22
11:49 | 2023-10-22
11:37 | 2023-10-22
11:13 | 2023-10-22
10:35 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24