كندا: إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة

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وأضافت الوزارة في بيان أن "التحليل الذي أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل يشير بدرجة عالية من الثقة إلى أن إسرائيل لم تقصف المستشفى الأهلي في 17 تشرين الأول 2023".وأشارت الوزارة إلى أن القصف نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق بطريق الخطأ من غزة.وكانت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية قالت يوم الجمعة إن قصف المستشفى المعمداني لم يتم بضربة صاروخية إسرائيلية بل على الأرجح بسبب خطأ في إطلاق صاروخ فلسطيني.وأوضحت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية أنه "لا يوجد ما يسمح لنا بالقول إنها ضربة إسرائيلية، لكن (السيناريو) الأرجح هو أنه صاروخ فلسطيني تعرض لأمر ما عند إطلاقه".من جهته، قال مسؤول في المخابرات العسكرية الفرنسية: "إن طبيعة الانفجار والتواصل مع شركاء آخرين في مجال الاستخبارات تقودني إلى تأكيد عدم وجود أي دليل على أنها كانت ضربة إسرائيلية. الفرضية الأكثر ترجيحاً هي صاروخ فلسطيني انفجر بشحنة تبلغ حوالي 5 كيلوغرامات".