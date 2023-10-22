قتيلان بقصف أخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

افادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن مطاري دمشق وحلب الدوليين تعرضا لقصف إسرائيلي صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل شخصين كما أخرج المنشأتين من الخدمة.

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وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "أعلن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 5:25 صباح الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين".وأضافت أن القصف "أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".