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قتيلان بقصف أخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:00
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افادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن مطاري دمشق وحلب الدوليين تعرضا لقصف إسرائيلي صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل شخصين كما أخرج المنشأتين من الخدمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "أعلن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 5:25 صباح الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين".
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وأضافت أن القصف "أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".
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