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عربي-دولي

عمره 7 سنوات و"أبيضاني وحلو".. هذا هو يوسف طفل غزة الذي قتلته إسرائيل وأبكى العالم

Lebanon 24
22-10-2023 | 05:13
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"يوسف ابني عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، أبكت تلك الكلمات التي تلفّظت بها أم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها في إحدى مشافي قطاع غزة، العالم بأسره.

فبعدما تداولت آلاف الحسابات على مواقع التواصل بينهم مشاهير، مقطع الفيديو المؤلم، دخل الممثل السوري معتصم النهار على الخط أيضاً.
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فقد نشر معتصم صورة للطفل الراحل، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "هذا هو يوسف.. يلي شعرو كيرلي وأبيضاني وحلو"، في إشارة منهم إلى فيديو والدة الأم الثكلى الذي انتشر بكثرة.

ثم أضاف النهار قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي.. وينتقم من قاتلك شر انتقام".

وقد تفاعل كثيرون مع منشور الفنان السوري، وسط تعليقات تؤكد على صعوبة الوضع في قطاع غزة بسبب ما يشهده من قصف إسرائيلي. (العربية)
 
 
 
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